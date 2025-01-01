Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Getürkte Liebe
22 Min.Ab 12
Abgehauen und entehrt - die Türkin Nurhan wird verdächtigt, ihren Verlobten Kadir erschlagen zu haben, seitdem fehlt von ihr jede Spur. Nurhan hatte ihren Zukünftigen eine Nacht vor der Hochzeit verlassen und Kadir damit entehrt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1