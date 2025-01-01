Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Keine zweite Chance
22 Min.Ab 12
Nackt liegt die Leiche der 19-jährigen Floriane Egger unter dem rauschenden Wasser der Mädchendusche. Doch der perfide Plan des Täters, alle Spuren seiner Tat wegzuspülen, geht nicht auf ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1