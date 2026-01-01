Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Trip in die Vergangenheit
22 Min.Ab 12
Es sollte eine Reise in seine Vergangenheit werden: Nur noch einmal mit der Ex-Freundin nach Holland - alte Fehler aufarbeiten. Doch der Trip endete für Marcel mit dem Tod ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1