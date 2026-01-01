Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Ätzende Verbindung
22 Min.Ab 12
Die Leiche der 19-jährigen Saskia Traber liegt völlig entstellt im Chemiesaal ihrer Schule: Eine Glasplatte durchbohrte ihren Bauch, ihre Brust wurde mit Salzsäure verätzt. Warum musste das Mädchen so grauenvoll sterben?
