Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verlorene Zukunft

SAT.1Staffel 8Folge 56vom 13.09.2024
Folge 56: Verlorene Zukunft

22 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Drei Frauen, ein Mann und ein undurchsichtiges Beziehungsgeflecht - am Ende ist einer der vier tot : Maik Klein wird erschossen in seiner Wohnung gefunden. Ein Mord aus Eifersucht oder steckt ein anderes Motiv hinter der Tat?

SAT.1
