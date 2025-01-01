Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 61: Spielverderber
22 Min.Ab 12
Die Sportstudentin Tina Kloß findet ihren Freund tot vor der laufenden Spielkonsole - plötzlich wird sie selbst niedergeschlagen. Als sie aufwacht, fehlt von der Leiche jede Spur.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1