Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 8Folge 63
Folge 63: Unsichtbare Spuren

22 Min.Ab 12

Ein Wagen rast ungebremst in eine Leitplanke, der Fahrer ist sofort tot. Aber wer war dieser Mann überhaupt? Auf der Suche nach der Identität des Opfers kommen die Kommissare einer schrecklichen Wahrheit auf die Spur.

