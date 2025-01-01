Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Der letzte Ausweg
22 Min.Ab 12
Wie weit geht ein Mensch, der Angst um sein Leben hat? Der Kleinkriminelle Ulf Schulze sieht den letzten Ausweg in einer Schönheits-OP, die ihm eine neue Identität verleihen soll. Vergeblich - er wird ermordet.
