Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 69: Verschwunden
22 Min.Ab 12
Die wertvollste Leiche Duisburgs verschwindet aus der Pathologie - Joseph Klein knackte kurz vor seinem Tod den Jackpot und verschluckte den Spielschein. War sein Tod ein Unfall oder hat die Tippgemeinschaft ihn auf dem Gewissen? Aber zuerst müssen die Kommissare die Leiche finden.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
