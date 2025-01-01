Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verschwunden

SAT.1Staffel 8Folge 69
Verschwunden

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

22 Min.Ab 12

Die wertvollste Leiche Duisburgs verschwindet aus der Pathologie - Joseph Klein knackte kurz vor seinem Tod den Jackpot und verschluckte den Spielschein. War sein Tod ein Unfall oder hat die Tippgemeinschaft ihn auf dem Gewissen? Aber zuerst müssen die Kommissare die Leiche finden.

