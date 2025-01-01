Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 97: Der elektrische Stuhl
22 Min.Ab 12
Es sollte der letzte Toilettengang von Bruno Horx werden... Beim Ziehen der Spülkette bekommt der Securitychef einen Stromschlag, den er nicht überlebt. Wer stellte ihm diese heimtückische Falle?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1