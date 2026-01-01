Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 102: Biester
22 Min.Ab 12
Die 22-jährige Diana Hosch wird nach einer Party erstochen in ihrem Bett aufgefunden. Der Stripper Ricardo Franken liegt neben ihr. Doch ist er auch der Täter? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, denn anscheinend haben alle Partygäste einen Filmriss.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1