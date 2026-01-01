Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Biester

SAT.1Staffel 9Folge 102
Biester

BiesterJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 102: Biester

22 Min.Ab 12

Die 22-jährige Diana Hosch wird nach einer Party erstochen in ihrem Bett aufgefunden. Der Stripper Ricardo Franken liegt neben ihr. Doch ist er auch der Täter? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, denn anscheinend haben alle Partygäste einen Filmriss.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen