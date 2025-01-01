Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Auslöser

SAT.1Staffel 9Folge 108
Der Auslöser

Folge 108: Der Auslöser

22 Min.Ab 12

Die Prostituierte Katarine Samsonova findet den 45-jährigen Holger Fischer halbnackt und brutal erschlagen in einem Gebüsch. War Fischer ein Spanner? Die Kommissare ermitteln im Rotlichtmilieu und stellen schnell fest, dass das Opfer ein zweifelhaftes Doppelleben geführt hat ...

