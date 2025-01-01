Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 108: Der Auslöser
22 Min.Ab 12
Die Prostituierte Katarine Samsonova findet den 45-jährigen Holger Fischer halbnackt und brutal erschlagen in einem Gebüsch. War Fischer ein Spanner? Die Kommissare ermitteln im Rotlichtmilieu und stellen schnell fest, dass das Opfer ein zweifelhaftes Doppelleben geführt hat ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1