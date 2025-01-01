Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 110
22 Min.Ab 12

Wahrheit oder Pflicht? Der gesellige Abend dreier befreundeter Ehepaare artet in eine zügellose Orgie aus. Als am nächsten Morgen der Gastgeber erstochen aufgefunden wird, stoßen die Kommissare in ein Wespennest aus Habgier, Neid und sexuellen Abgründen, in dem nur eines keine Pflicht ist: die Wahrheit.

