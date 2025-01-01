Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 9Folge 112
22 Min.Ab 12

Ein totgeprügelter Beatboxer, ein Kreis von Skurrilitäten und ein zweifelhafter Wettbewerb rufen die Kommissare aus ihrem Wochenende zurück. Im Tötungsdelikt Kai Behrens überschlagen sich die Ereignisse, und gerade als der Täter gefasst scheint, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung.

SAT.1
