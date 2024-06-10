Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 116: Der letzte Lude
22 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12
Ein Mann sieht rot - Nach dem Mord an seiner Tochter Mira dreht der ehemalige Zuhälter Kurt Peters durch. Er jagt den Täter auf eigene Faust und liefert sich mit den Kommissaren einen Wettlauf gegen die Zeit. Gelingt es ihnen, den verzweifelten Vater zu stoppen, bevor dieser ein weiteres Blutbad anrichtet?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1 & © Season 10, Season 12: SAT.1 Gold