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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der letzte Lude

SAT.1Staffel 9Folge 116vom 10.06.2024
Der letzte Lude

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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 116: Der letzte Lude

22 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12

Ein Mann sieht rot - Nach dem Mord an seiner Tochter Mira dreht der ehemalige Zuhälter Kurt Peters durch. Er jagt den Täter auf eigene Faust und liefert sich mit den Kommissaren einen Wettlauf gegen die Zeit. Gelingt es ihnen, den verzweifelten Vater zu stoppen, bevor dieser ein weiteres Blutbad anrichtet?

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