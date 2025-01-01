Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 9 Folge 121
Folge 121: Gladiatoren

22 Min. Ab 12

Der Freefighter Zoltan Szábo wird totgeschlagen in einem Waldstück aufgefunden. Der Ermittler Thomas Bossmann unterschlägt Beweismittel, um seinen Cousin Claudio zu schützen und ermittelt auf eigene Faust. Ein tödliches Spiel, das er fast mit dem Leben bezahlt.

