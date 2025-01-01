Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 129: Ein Schuss zu viel
22 Min.Ab 12
Nach einem heftigen Streit liegen Jörg und Britta Kastner erschossen in ihrer Wohnung. Was ist passiert? Die Kommissare spekulieren darüber, was sich am Tatort abgespielt hat und kommen zu einer erstaunlichen Erkenntnis ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
