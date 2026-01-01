Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 140: Liebessaison
22 Min.Ab 12
Giovanni Ligatori wird tot in seiner eigenen Eisdiele gefunden. Es stellt sich heraus, dass der verheiratete Eisverkäufer seine Finger nicht von hübschen Frauen lassen konnte und zahlreiche Affären hatte. Doch dies ist nicht das einzige Geheimnis, was der italienische Gigolo mit ins Grab nimmt ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1