Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Pack schlägt sich...

SAT.1Staffel 9Folge 144
Pack schlägt sich...

Pack schlägt sich...Jetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 144: Pack schlägt sich...

21 Min.Ab 12

Im Vorgarten der Familie Schulz wird Schichtarbeiter Werner Schulz tödlich von einem Hammer getroffen. Die Ermittlungen kreisen rund um Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beschuldigungen und tote Gartenzwerge. Doch die Lage spitzt sich immer weiter zu: Können die Kommissare einen zweiten Mord verhindern?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen