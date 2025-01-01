Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 9Folge 147
Folge 147: Aus der Traum

22 Min.Ab 12

Tod auf dem Parkplatz: Die 29-jährige Bürokauffrau Inga Esser wird erwürgt in ihrem Auto aufgefunden. Ihre sexy Kleidung wirft Fragen auf. Hat die attraktive Frau ein Doppelleben geführt und nebenbei als Prostituierte gearbeitet? Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf ein dunkles Geheimnis.

SAT.1
