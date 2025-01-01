Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Bis zum letzten Schluck
22 Min.Ab 12
Bis dass der Tod euch scheidet: Kurz nach seiner Verlobungsfeier wird Elmar Winkel brutal getötet. Schnell stellt sich heraus, dass keinen der Partygäste der gewaltsame Tod des Bräutigams in spe sonderlich zu berühren scheint. Wurde für Elmar der ruhige Hafen der Ehe ein Sprung ins Haifischbecken?
