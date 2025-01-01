Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Morgen danach

SAT.1Staffel 9Folge 23
Folge 23: Der Morgen danach

22 Min.Ab 12

Nach einer heißen Liebesnacht wartet ein böses Erwachen auf Thomas Bossmann: Er findet sich in der Wohnung einer flüchtigen Bekannten wieder. Doch Mara Pötzler liegt am nächsten Morgen nicht wie erwartet neben ihm, sondern erstochen im Badezimmer. So gerät Thomas in den Kreis der dringend Tatverdächtigen. Für den Kommissar beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, in dem es seine Unschuld zu beweisen gilt ...

SAT.1
