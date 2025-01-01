Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Einmal zuviel

SAT.1Staffel 9Folge 35
Einmal zuviel

Einmal zuvielJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 35: Einmal zuviel

22 Min.Ab 12

Klaus Fritsches Leben wird durch zwei Schüsse gnadenlos beendet. Als er volltrunken die Wohnungstür öffnete, erwartete ihn sein Mörder. Die Ermittlungen ziehen sich durch ein trostloses Leben voller Gewalt, Alkohol und Schulden. Doch der Fall nimmt eine unerwartete Wendung ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen