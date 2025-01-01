Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Heimfahrt ohne Wiederkehr
22 Min.Ab 12
Diskonacht mit Folgen: Daniela Meier feiert ausgelassen mit ihren Freunden. Doch dann verläuft der Abend anders als geplant. Die junge Frau wird tot am Ufer der Ruhr aufgefunden. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf mehr als nur ein dunkles Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1