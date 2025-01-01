Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 46: Der Deal ihres Lebens
22 Min.Ab 12
Bill Bolschewski träumt vom Deal seines Lebens - ein letztes Mal, wie sich nun herausstellt. Dann ist er tot. Der Fischgroßhändler wird erschlagen in seiner Lagerhalle gefunden. Doch wo ist das Motiv? Und was haben ein halbgefrorener Aal und eine Ladung Koks mit der Tat zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1