Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gewaltiger Hass

SAT.1Staffel 9Folge 69
Folge 69: Gewaltiger Hass

22 Min.Ab 12

Rainer Klasen war auf dem Weg nach Hause - doch dort kam er nie an. Er wurde in dieser Nacht auf dem Weg zu seiner Familie brutal vom Fahrrad gerissen und erbarmungslos zu Tode getreten. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Denn selbst die hartgesottenen Beamten schockiert die Brutalität des Täters ...

SAT.1
