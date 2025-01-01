Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 71: Verlorene Unschuld
22 Min.Ab 12
Der Vorstadt-Casanova Ali Cakmak genießt das Leben in vollen Zügen und betrügt seine Verlobte Amineh mit zahlreichen Affären. Doch als eine davon schwanger wird, fliegt sein Lügengerüst auf, und Ali wird erstochen. Zwischen türkischer Tradition und verbotenem Verlangen ist die Liste der Tatverdächtigen groß.
