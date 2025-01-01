Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verlorene Unschuld

SAT.1Staffel 9Folge 71
Verlorene Unschuld

Verlorene UnschuldJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 71: Verlorene Unschuld

22 Min.Ab 12

Der Vorstadt-Casanova Ali Cakmak genießt das Leben in vollen Zügen und betrügt seine Verlobte Amineh mit zahlreichen Affären. Doch als eine davon schwanger wird, fliegt sein Lügengerüst auf, und Ali wird erstochen. Zwischen türkischer Tradition und verbotenem Verlangen ist die Liste der Tatverdächtigen groß.

