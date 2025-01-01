Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Die Waffen der Frauen
22 Min.Ab 12
Todesangst - Doris Hattert wird von einem Unbekannten verschleppt, brutal eingeschüchtert und kurz darauf freigelassen. Offenbar hatte die Entführung etwas mit der Arbeit ihres Freundes, dem ehrgeizigen Enthüllungsjournalisten Urs Brandner, zu tun. Kurz darauf liegt dieser erschossen in seiner Dusche ... Ein Auftragsmord?
