Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 74: Herzensangelegenheit
22 Min.Ab 12
Die 19-jährige Berufsschülerin Lara Feldmann wird nach einem Tanztraining in der Umkleidekabine niedergestochen. Sie überlebt den Angriff nicht. Die Kommissare ermitteln zwischen heißen Rhythmen und eiskalter Berechnung und stoßen dabei auf eine mörderische Symphonie aus dunklen Geheimnissen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1