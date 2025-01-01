Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 86: Bestellt und nicht abgeholt
22 Min.Ab 12
Und plötzlich war alles anders - Luisa Stein erwischt ihren Freund in flagranti beim Sex mit einer anderen. Kurze Zeit später wird die Betrogene brutal erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden. Hinter einer trügerischen Fassade tauchen die Kommissare in eine Welt aus Wut, Lügen und Enttäuschungen, in der der Wunsch nach Liebe in einem verbitterten Kampf endete.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1