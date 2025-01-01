Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 94: Hochzeitmit dem Tod
22 Min.Ab 12
Verliebt, verlobt, verstorben ... Die Braut Anna Stiller wird an ihrem Hochzeitstag heimtückisch ermordet. Schnell ist klar: Die junge Frau führte ein Doppelleben. Die Kommissare ermitteln in ihrer dunklen Vergangenheit und stoßen auf eine Welt, in der nichts ist, wie es scheint ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1