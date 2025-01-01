Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Nachts sind alle Katzen grau

SAT.1Staffel 9Folge 97
Nachts sind alle Katzen grau

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 97: Nachts sind alle Katzen grau

22 Min.Ab 12

Entführt! Nach einem Einbruch bei den neureichen Wolkes ist Jana, die Tochter des Hauses, spurlos verschwunden. Allen Hoffnungen wird ein schlagartiges Ende gesetzt, als Blut von Jana im Haus gefunden wird. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Werden sie die junge Frau lebend finden?

SAT.1
