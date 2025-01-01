Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 97: Nachts sind alle Katzen grau
22 Min.Ab 12
Entführt! Nach einem Einbruch bei den neureichen Wolkes ist Jana, die Tochter des Hauses, spurlos verschwunden. Allen Hoffnungen wird ein schlagartiges Ende gesetzt, als Blut von Jana im Haus gefunden wird. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Werden sie die junge Frau lebend finden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
