Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Schnüffler

SAT.1Staffel 9Folge 99
Der Schnüffler

Der SchnüfflerJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 99: Der Schnüffler

22 Min.Ab 12

Der heutige Fall der Kommissare befasst sich mit dem kaltblütigen Mord an Scheidungsanwalt Carsten Petersen. Er wurde geradezu hingerichtet. Eine Augenzeugin will gesehen haben, wie ein Polizist die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Doch die Ermittler bleiben skeptisch. Als der Täter aber ein zweites Mal zuschlägt, erhärtet sich der Verdacht, dass er aus den eigenen Reihen kommt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen