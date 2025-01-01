Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Enttäuschungen

SAT.1Staffel 1Folge 32
Enttäuschungen

Folge 32: Enttäuschungen

23 Min.Ab 12

Die 18-jährige Schülerin Tinka Jensen wird am helllichten Tag auf der Schultoilette betäubt und vergewaltigt. Obwohl sie die Tat zur Anzeige bringt, scheint sie den Kommissaren etwas zu verheimlichen. Weiß Tinka Jensen mehr über ihren Vergewaltiger, als sie zugeben will?

SAT.1
