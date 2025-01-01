Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Der letzte Kunde
23 Min.Ab 12
Mord in einem Hotel: Die Besitzerin wird erschlagen in ihrem Büro aufgefunden. Der Verdacht fällt auf einen Zuhälter, der nicht nur im Rotlichtmilieu, sondern auch der Polizei bestens bekannt ist. Die Kommissare ermitteln und stoßen schon bald auf die nackte Wahrheit.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
