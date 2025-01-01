Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Der Traummann
23 Min.Ab 12
Amokfahrt in der Stadt - Wie ein Wahnsinniger rast Oliver Kreyenbach in eine Gruppe von Menschen und drängt eine unschuldige Autofahrerin von der Straße. Was brachte den 28-Jjährigen dazu, so viele Menschen zu gefährden? War er vielleicht selbst nur ein Opfer?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
