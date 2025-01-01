Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 46: Alinas Entschluss
23 Min.Ab 12
Die 19-jährige Alina wird mit einer tiefen Stichverletzung im Bauch aufgefunden - sie schwebt in akuter Lebensgefahr. Die Spur der Kommissare führt sie in ein Geflecht aus Angst und Gewalt, in dem Menschen für skrupellose Geschäfte bluten müssen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1