Alinas Entschluss

SAT.1Staffel 1Folge 46
Folge 46: Alinas Entschluss

23 Min.Ab 12

Die 19-jährige Alina wird mit einer tiefen Stichverletzung im Bauch aufgefunden - sie schwebt in akuter Lebensgefahr. Die Spur der Kommissare führt sie in ein Geflecht aus Angst und Gewalt, in dem Menschen für skrupellose Geschäfte bluten müssen.

SAT.1
