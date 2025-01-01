Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 1Folge 54
23 Min.Ab 12

Der Giftmord an Michael Overbeck bringt Unruhe in das Leben von vier Frauen. Die Lebensgefährtin, die Ex-Frau, eine Stieftochter und die eigene Schwester erscheinen den Kommissaren als äußerst suspekt. Wer profitiert vom Tod des wohlhabenden Architekten?

