Todesrennen

SAT.1Staffel 1Folge 56
Folge 56: Todesrennen

23 Min.Ab 12

Mit einem gestohlenen Wagen rast der 19-jährige Sascha Klaasen gegen eine Fabrikhalle und liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Koma. Alles sieht nach einem tragischen Unfall aus - wären da nicht die Bremsspuren von einem zweiten Wagen ...

SAT.1
