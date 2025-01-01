Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Kaltblütig
23 Min.Ab 12
Die junge Jelena Marcovic erlebte die schlimmsten Tage ihres Lebens: Eingesperrt in völliger Dunkelheit, entkam sie nur knapp dem Tod. Wurde sie vergewaltigt, und sollte ein ehemaliger Bunker ihr Grab werden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1