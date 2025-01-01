Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Gigolo

SAT.1Staffel 1Folge 68
Folge 68: Der Gigolo

23 Min.Ab 12

Blutüberströmt liegt der Stripper Markus Jansen auf der Straße. Missgönnte ihm jemand den Erfolg bei den Frauen oder steckt hinter der Tat ein eifersüchtiger Ehemann? Die Kommissare ermitteln und tauchen in ein Geflecht aus Neid, Eifersucht und Geldgier.

SAT.1
