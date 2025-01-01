Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tod eines Schnüfflers

SAT.1Staffel 1Folge 70
Folge 70: Tod eines Schnüfflers

23 Min.Ab 12

Der Privatdetektiv Sebastian Schettler wird erstochen in einer Bar aufgefunden. Was war sein letzter Auftrag? War es eine heiße Spur, die für ihn tödlich endete?

SAT.1
