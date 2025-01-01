Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 1Folge 76
23 Min.Ab 12

Hure, du wirst sterben! Blutrote Buchstaben auf einer Gummipuppe treiben Ruth Lewert in den Wahnsinn. Ist ein verstoßener Liebhaber für die Tat verantwortlich oder plant wirklich jemand den Tod der jungen Frau? Die Kommissare tauchen in die sexuellen Phantasien der Kellnerin ein.

