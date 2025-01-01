Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 76: Die Vorstadtschlampe
23 Min.Ab 12
Hure, du wirst sterben! Blutrote Buchstaben auf einer Gummipuppe treiben Ruth Lewert in den Wahnsinn. Ist ein verstoßener Liebhaber für die Tat verantwortlich oder plant wirklich jemand den Tod der jungen Frau? Die Kommissare tauchen in die sexuellen Phantasien der Kellnerin ein.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1