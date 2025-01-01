Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 105: Aus dem Rennen
22 Min.Ab 12
Mit Kumpels abhängen, illegale Rennen fahren oder lieber doch mit seiner neuen Freundin fürs Abitur lernen? Diese zwei Welten unter einen Hut zu bringen, stellt den hochbegabten Milan Koch vor unlösbare Probleme. Als sein Mentor dann noch ermordet wird, bricht für ihn eine Welt zusammen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1