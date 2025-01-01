Zum Inhalt springenBarrierefrei
Liebe unter Feinden

SAT.1Staffel 10Folge 141
Folge 141: Liebe unter Feinden

22 Min.Ab 12

Als die 17-jährige Jenny Schneider schwer verletzt und bewusstlos aufgefunden wird, wird einmal mehr klar, dass Liebe und Hass oft eng beieinander liegen. Die Ermittlungen kreisen um pedantische Lebensansichten, eine verzweifelte Jugendliebe und eine verhängnisvolle Nacht ...

