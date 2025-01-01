Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wie Pech und Schwefel

SAT.1Staffel 10Folge 144
Wie Pech und Schwefel

Wie Pech und SchwefelJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 144: Wie Pech und Schwefel

22 Min.Ab 12

Der 26-jährige Sven Bäumer wird in einer leerstehenden Fabrikhalle tot aufgefunden. Sein Körper ist übersäht mit Hämatomen. Der Fundort der Leiche ist der Treffpunkt einer Jugendclique. Hatte sich der Hartz IV-Empfänger mit den Jugendlichen angelegt? Die Kommissare stoßen auf eine eingeschworene Gemeinschaft und eine zerbrochene Liebe ...

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

