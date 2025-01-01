Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 144: Wie Pech und Schwefel
22 Min.Ab 12
Der 26-jährige Sven Bäumer wird in einer leerstehenden Fabrikhalle tot aufgefunden. Sein Körper ist übersäht mit Hämatomen. Der Fundort der Leiche ist der Treffpunkt einer Jugendclique. Hatte sich der Hartz IV-Empfänger mit den Jugendlichen angelegt? Die Kommissare stoßen auf eine eingeschworene Gemeinschaft und eine zerbrochene Liebe ...
