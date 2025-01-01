Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 149: Verhängnisvolle Erbschaft
Als der Unternehmer Richard Schlosser in seinem Teich getötet wird, bricht ein großer Streit zwischen den Hinterbliebenen aus. Stiefmutter Marlene Barmer führt einen persönlichen Rachefeldzug gegen ihre Stiefkinder - und die angespannte Lage eskaliert in einem weiteren Verbrechen.
