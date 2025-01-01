Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auseinander geschweißt

SAT.1Staffel 10Folge 150
Auseinander geschweißt

22 Min.Ab 12

Autoschlosser Heiko Fuchs baggert alles an, was zwei lange Beine hat. Sogar vor den Frauen seiner Freunde macht er keinen Halt - und das, obwohl er vergeben ist. Als er schließlich auf dem Schrottplatz erschlagen wird, ist die Liste der Verdächtigen lang. Hat ihn seine zügellose Lust das Leben gekostet?

