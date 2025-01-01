Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 10Folge 152
Folge 152: In guter Hoffnung

22 Min.Ab 12

Die schwangere Charleen Braun stirbt an den Folgen brutaler Schläge. Schnell fällt der Verdacht auf ihren Freund Mehmet, der sie in der Vergangenheit öfter geschlagen hatte. Doch scheinbar war er nicht der einzige, mit dem Charleen Probleme hatte ...

