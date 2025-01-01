Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 152: In guter Hoffnung
22 Min.Ab 12
Die schwangere Charleen Braun stirbt an den Folgen brutaler Schläge. Schnell fällt der Verdacht auf ihren Freund Mehmet, der sie in der Vergangenheit öfter geschlagen hatte. Doch scheinbar war er nicht der einzige, mit dem Charleen Probleme hatte ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1