Durch dick und dünn

SAT.1Staffel 10Folge 153
Folge 153: Durch dick und dünn

22 Min.Ab 12

30 Kilo Übergewicht machen der 17-jährigen Finja Berger das Leben zur Hölle. Nach einem gescheiterten Vorstellungsgespräch bei Nancy Schmidt droht die Realschülerin vor ihrer Familie schließlich, sich das Leben zu nehmen. Am nächsten Tag liegt Nancy tot in ihrem Kosmetiksalon.

SAT.1
